Teggiano e Albanella nel mirino dei ladri: furti in aumento, paura tra i residenti

Non accenna a fermarsi la spirale dei furti nel nostro territorio, con l’ultimo colpo messo a segno a Teggiano. Nella serata di ieri, si sono introdotti in un’abitazione situata nella frazione di Prato Perillo, approfittando dell’assenza dei proprietari. I malviventi sono riusciti a fuggire con un ingente bottino, tra cui contanti e gioielli preziosi. Questo furto si inserisce in una serie di episodi simili avvenuti nella zona, che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

Ma non è l’unico caso registrato di recente. Sempre nella stessa frazione infatti sono avvenuti altri due furti perpetrati anche in abitazioni dove i proprietari erano presenti, ma senza riuscire a fermare i malviventi.

L’allarme si estende anche ad Albanella, dove, negli ultimi giorni, sono state prese di mira due abitazioni nella contrada Bosco. In entrambi i casi, i furti sono avvenuti mentre i proprietari dormivano, aggiungendo un ulteriore paura tra i residenti. Un’escalation che ha generato un forte senso di insicurezza tra i cittadini, i quali temono per la propria incolumità e quella delle proprie famiglie. Le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire all’identità dei responsabili.