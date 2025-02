Trasporto pubblico in Basilicata: il piano regionale prevede l’acquisto di 40 nuovi autobus

La Regione Basilicata è al lavoro in questi giorni per il “il piano degli investimenti pluriennali” nel trasporto pubblico ” attraverso il quale, annuncia l’assessore regionale ai trasporti, Pasquale Pepe, si potranno acquistare altri quaranta autobus nuovi, sostituendo quelli che progressivamente non potranno più circolare perchè non conformi alle normative sulle emissioni, mentre è già stata sbloccata l’assegnazione di ottanta mezzi lo scorso dicembre. Infine, ha aggiunto Pepe, presenteremo un progetto di legge ragionale per l’istituzione dell’agenzia trasporti con il compito di pianificare il servizio del Tpl in Basilicata in maniera efficiente e moderna e che produrrà benefici, tra cui il recupero del dieci per cento dell’Iva del costo annuo complessivo relativo all’intero comparto. Questo produrrà un risparmio di circa dieci milioni di euro”.



Per quanto riguarda la gara per l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale, ” saranno accolte le indicazioni che riterremo più opportune per adeguare il nuovo bando alle esigenze della mobilità regionale, nell’interesse dei lucani”. Ha concluso l’assessore Pepe.