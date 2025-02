Arriva la nuova Pediatra a Polla, ma la carenza di medici ora si sposta a sud del Vallo di Diano

Dopo mesi di richieste ed di attesa, finalmente da lunedì è presente in piattaforma regionale la possibilità di scegliere il Pediatra , la dott.ssa Debora Panico, assegnata all’area nord del Vallo di Diano. La dottoressa Panico, subentra alla dottoressa Carrazza, scomparsa prematuramente. Una vacatio che dura da mesi, segnalata già quando per problemi di salute la precedente pediatra aveva avuto la necessità di assentarsi. Circa 750 bambini erano sprovvisti di un medico con le conseguenti ripercussioni, qualora non c’era la possibilità di rivolgersi privatamente ad un pediatra, di gravare sul pronto soccorso ed sul reparto di pediatria di Polla, già oberati di lavoro ed in carenza di personale.

Fondamentale il lavoro svolto in Regione, per rappresentare la problematica, dai consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino e a livello comprensoriale da parte del consigliere comunale di Polla, nonché medico pediatra, Antonio Filpo. Ma la vacatio da nord del territorio ora si è spostata al sud del Vallo di Diano, perché in seguito al pensionamento di un medico pediatra, ora sono tantissimi i bambini che ne sono sprovvisti. E così, ritorna il problema: oltre alla mancata assistenza medica di base, continuano gli accessi all’ospedale “Curto” di Polla. E nel caso specifico di un sostituto del medico in quiescenza ancora non si ha alcuna notizia. Se non le voci ufficiose che disorientano ed indignano tanti genitori e che raccontano di lunghi ed imprecisati tempi di attesa per la nomina di una nuovo o una nuova Pediatra.