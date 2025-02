La “preta” a Rose Villain “lanciata” da un imprenditore salernitano. “Voleva essere un complimento simpatico”

E’ una “preta” dal sapore salernitano quella lanciata, a mo’ di complimento e diventata poi social, nei confronti di Rose Villain. A spopolare nella prima serata della 75° edizione del Festival di Sanremo è stato senza dubbio il «Si’ na preta», il complimento in dialetto campano, anzi salernitano, partito dalla platea a Rose Villain prima della sua esibizione.

A pronunciarlo è stato un giovane imprenditore trentenne, nato e cresciuto a Salerno, con diversi interessi commerciali non solo in città, e che ieri era al suo esordio a Sanremo. È andato all’Ariston perché amante della musica, voleva fare quest’sperienza e vedere dal vivo i big della canzone italiana. Esperienza che ripeterà anche stasera, ma questa volta assicura che rimarrà in silenzio.

“È stato solo un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare irale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui”, ha raccontato l’imprenditore al Corriere della Sera. La cantante ha postato sui propri social il video di quel complimento partito con spontaneità e che lo stesso imprenditore, non pensava potesse avere tutta questa, non voluta, notorietà.