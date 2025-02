Codacons Campania ottiene il primo rimborso per un volo cancellato da Salerno

Ancora una vittoria per il Codacons Campania, che ha ottenuto il primo rimborso per la cancellazione di un volo in partenza dall’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Diversi passeggeri si erano rivolti all’associazione per chiedere il rimborso del biglietto e il recupero delle spese sostenute a causa della cancellazione. Sebbene l’interruzione del volo fosse dovuta a condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con forti temporali che hanno interessato lo scalo della Costiera Amalfitana, il Codacons ha agito prontamente per tutelare i diritti dei passeggeri.

Nel caso specifico, la compagnia aerea non ha applicato il Regolamento (CE) 261/2004, che disciplina gli indennizzi per i disagi legati ai voli cancellati, in quanto le condizioni atmosferiche sono state considerate cause straordinarie. Tuttavia, la compagnia è stata particolarmente attenta nei confronti dei passeggeri, cercando di risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Il Codacons, che ha assistito i viaggiatori, ha ribadito l’importanza del Regolamento europeo per la tutela dei diritti dei passeggeri. A seconda della distanza del volo, il risarcimento previsto varia: per le tratte brevi (fino a 1500 km) il rimborso è di 250€, per tratte tra 1500 km e 3500 km è di 400€, mentre per voli superiori a 3500 km il rimborso è di 600€, oltre al rimborso delle spese sostenute e a eventuali altri danni.

L’Avv. Matteo Marchetti, Presidente del Codacons, ha commentato con soddisfazione: “Siamo felici di comunicare che il primo indennizzo per la cancellazione di un volo in partenza da Salerno è stato ottenuto. Altri rimborsi e/o indennizzi sono in arrivo e continuiamo a lavorare per tutelare i diritti dei cittadini.” L’avvocato ha poi ricordato che chiunque voglia presentare un reclamo può rivolgersi al Codacons, che si occuperà di inoltrare la pratica per ottenere risarcimenti in caso di cancellazione del volo, ritardi prolungati, negato imbarco o disservizi con i tour operator.

Il Codacons continua così a giocare un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti dei consumatori e a promuovere la corretta applicazione delle normative europee in materia di trasporti.