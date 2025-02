Davide Napoleone protagonista di “Voglia ‘e Turnà” ad Atena Lucana

Davide Napoleone, nato a Capaccio Paestum, è un artista eclettico che unisce le radici della sua terra d’origine con un sound fresco e internazionale. Cantautore, produttore e autore per Sony Music Publishing, ha scritto brani per artisti affermati della scena musicale italiana, prima di intraprendere un progetto artistico tutto suo.

Nel 2020, Napoleone ha deciso di lanciarsi con il suo progetto solista, creando un connubio tra le atmosfere della tradizione musicale campana e un suono contemporaneo che richiama il panorama musicale globale. Il risultato è una musica che racconta storie, luoghi e personaggi del passato, senza mai perdere il legame con la sua terra natale.

Il suo percorso artistico ha preso il volo grazie ai singoli “Lacrime a Mare” e “Anna è tornata”, che gli hanno permesso di entrare nelle playlist di Radio Deejay e di farsi ascoltare su numerose emittenti radiofoniche nazionali e regionali. Il 2023 è stato un anno di conferme per Napoleone, il singolo “Capa Tosta”, che ha visto la collaborazione con Guè, è stato inserito nell’album “Madreperla” dello stesso rapper. Lo stesso anno, l’artista ha partecipato al concertone del 1° maggio, una delle vetrine più importanti per gli artisti emergenti del panorama italiano. Inoltre, ha pubblicato il suo primo EP “Va’ e Torna”, contenente il singolo “Hitmania” in collaborazione con Guè e Mixed by Erry.

Il 2024 ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo musicale per Napoleone, con una fusione di suoni e stili tra passato e presente. Da un lato, l’atmosfera underground di “Maletiempo” feat. Yung Snapp, dall’altro, il richiamo alla tradizione con brani come “Ragazza del Mare”. Ma il culmine dell’anno potrebbe essere la sua collaborazione con Teresa De Sio nel rework pop del brano “Voglia ‘E Turnà”, un incontro tra la musica napoletana tradizionale e la modernità.

In questa cornice, il 15 febbraio 2024, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale di Atena Lucana, si terrà un incontro molto speciale. Un talk con protagonisti Davide Napoleone e Simone Cremonini, autore e compositore toscano che, come Napoleone, ha scelto di trasferirsi in un piccolo paese, questa volta nel Vallo di Diano, per l’appunto Atena Lucana. L’incontro, aperto a tutti gli artisti emergenti e ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della musica e dell’arte, verterà su un tema fondamentale: “Perché gli artisti se ne vanno? Perché ritornano, quando ritornano? E quali potrebbero essere i passi da fare per rendere il posto in cui viviamo terreno fertile per coltivare sogni e aspirazioni artistiche?”.

Il 16 febbraio, sempre ad Atena Lucana, sarà la volta del concerto di Davide Napoleone, che si terrà alle ore 19:00 nella suggestiva Chiesa di SS. Maria Maggiore. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo un artista che, con la sua musica, continua a raccontare la propria terra e la propria visione del mondo, mantenendo viva l’essenza della tradizione campana in un contesto moderno.