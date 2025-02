Ondata di furti nel Vallo di Diano: case nel mirino a Montesano e Padula

Il Vallo di Diano torna a fare i conti con l’incubo dei furti in abitazione. Nelle ultime ore, alcuni malviventi hanno colpito in diverse zone del territorio, prendendo di mira delle abitazioni a Montesano sulla Marcellana e Padula.

A Montesano, i ladri hanno agito nella frazione Tempa Lo Cerro, riuscendo a impossessarsi di gioielli in oro. Il valore esatto del bottino non è stato ancora quantificato, ma il colpo ha destato preoccupazione tra i residenti. Successivamente, i criminali si sono spostati in Via Dante, nel cuore di Montesano Scalo, e infine a Padula Scalo, dove hanno sottratto contanti e altri oggetti preziosi. Secondo alcune testimonianze, i malviventi si sposterebbero con una fiat punto grigia.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati a raccogliere elementi utili per risalire all’identità dei responsabili. L’episodio si inserisce in una serie di furti che stanno interessando l’intero territorio valdianese solo pochi giorni fa, infatti, si sono registrati intrusioni simili anche a Teggiano. La comunità chiede maggiore sicurezza e controlli più serrati per contrastare il fenomeno.

Da aggiungere che i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno portando avanti una task force per cercare di arginare il fenomeno.