Fa esplodere petardo davanti alla Prefettura di Potenza: divieto di accesso ai pubblici esercizi

Il Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di un giovane residente in un paese limitrofo a Potenza, il quale ha causato disturbo e pericolo alla sicurezza pubblica nella zona di piazza Mario Pagano. Gli eventi si sono verificati la notte del 25 dicembre, quando il soggetto ha fatto esplodere un petardo provocando danni materiali e creando scompiglio tra i giovani presenti in quella zona densamente affollata di locali e bar.

Grazie alle testimonianze dei presenti e alle registrazioni delle telecamere di sicurezza, è stato possibile identificare l’autore dell’atto vandalico e intraprendere le dovute azioni. Il divieto di accesso ai pubblici esercizi riguarda specifiche zone della città di Potenza, come piazza M. Pagano, via Rosica, via Plebiscito e altre vie dove sono stati commessi reati o atti che minano la sicurezza pubblica.

Il soggetto interessato al provvedimento sarà quindi escluso dalla frequentazione di locali pubblici o aperti al pubblico nelle aree indicate per un periodo di un anno. Questa decisione mira a prevenire atti simili in futuro e a garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini e dei visitatori di Potenza.