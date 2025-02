Tutto pronto per “accendere” la super talpa dell’Alta velocità. A Campagna anche il sottosegretario Ferrante

Il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, domani parteciperà all’evento per l’avvio della prima talpa Tbm sulla linea alta velocità / alta capacità Salerno – Reggio Calabria che si terrà alle 10:30 a Campagna alla presenza di istituzioni e rappresentanti di Webuild e Rfi.​​​​

La TBM CREC 1418, prima ad operare sulla SA/RC, è una talpa meccanica gigante estremamente innovativa che scaverà nel terreno grazie ad una testa fresante dal diametro di 13,46 metri che la rende la più grande TBM utilizzata da Webuild in Italia ed Europa. È anche una fabbrica mobile: durante lo scavo monterà anche il rivestimento definitivo del tunnel, per cui dopo il passaggio della TBM la galleria sarà di fatto già completata. La TBM è lunga circa 130 metri e pesa 4.000 tonnellate ed è dotata di 18 motori che generano una potenza di 10 Megawatt. Lavorerà 24h, sette giorni su sette e vedrà impiegate oltre 100 persone altamente specializzate sia per il suo funzionamento che per la manutenzione.

Sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria saranno complessivamente quattro le talpe operative per la realizzazione delle 8 gallerie naturali da scavare in meccanizzato.