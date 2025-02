Finanziamento da 5 milioni di euro per il carciofo a Pertosa. Iannone chiede l’intervento del ministro Lollobrigida

“Troppi soldi per il comune di Pertosa che ha pochi ettari di coltivazione al carciofo rispetto a tutta la provincia”: è quanto sostiene il senatore Antonio Iannone in una interrogazione parlamentare in merito al finanziamento da 5 milioni arrivato dal Ministero al Consorzio di Bonifica e poi a Pertosa. E’ giunto, così, all’attenzione del Senato e subito dopo al Ministero dell’agricoltura, una polemica territoriale su un prodotto di nicchia. Ci è arrivato attraverso l’interrogazione parlamentare di Iannone che ha raccolto le argomentazioni del consigliere comunale di Sala Consilina, Francesco Bellomo. Il finanziamento, da 5 milioni di euro, prevede un progetto di irrigazione a Pertosa. L’argomento è arrivato fino al Ministero in seguito all’intervento del senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. Medesimo partito di Bellomo. Iannone ha evidenziato grosse criticità sul “progetto irriguo del carciofo bianco di Pertosa”, progetto che appare – stando anche a quanto sottolineato da Bellomo – spropositato rispetto alla piccola area presa in considerazione. Il quesito di Iannone intende avere una risposta al dubbio: “se sia stato verificato che i dati riportati nel progetto presentato dal Consorzio di Bonifica rispecchino la realtà delle produzioni di carciofo bianco, che oggi relega Pertosa tra i comuni dove la produzione in termini di ettari è la più bassa tra quelli della stessa area”. Ora si attende la risposta del Ministero guidato Francesco Lollobrigida.