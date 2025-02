Arriva a Paterno una stazione di bike sharing

Domenica a Paterno avrà luogo l’inaugurazione della stazione di bike sharing in Piazza Isabella Morra. La stazione comprende una barra di stallo e noleggio con sei punti di deposito e la ricarica delle biciclette. La barra è collegata alla rete elettrica e alimentata tramite un impianto fotovoltaico, con un sistema Wi-Fi integrato che permette il monitoraggio remoto e il noleggio delle bici tramite un’applicazione dedicata.

L’Amministrazione comunale di Paterno arricchisce così il proprio programma di marketing territoriale, mirato alla promozione del paesaggio, della natura e dell’offerta turistica locale. Con l’introduzione di questo servizio di bike sharing, il comune offre a cittadini, turisti e appassionati uno strumento di mobilità eco-sostenibile. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia che prevede la valorizzazione del territorio attraverso due progetti già finanziati: uno per il potenziamento del Parco fluviale dell’Agri e l’altro per il rifacimento della pista ciclabile, a supporto della salvaguardia ambientale.

“Il nostro obiettivo – afferma la Sindaca di Paterno, Tania Gioia – è offrire una soluzione di mobilità alternativa e sostenibile, consentendo a tutti coloro che desiderano esplorare il nostro territorio di farlo in modo ecologico. Vogliamo proporre un mezzo di trasporto pratico, economico e in linea con la filosofia della smart mobility”.

“La realizzazione di questo progetto – aggiunge la sindaca – ci rende molto orgogliosi. Risponde infatti a una necessità di migliorare la mobilità, tutelare l’ambiente e promuovere il benessere della comunità. Si tratta di un sistema accessibile, ecologico, che favorirà una fruizione più ampia del nostro paese, con benefici per l’ambiente, la viabilità, la salute e l’immagine del nostro territorio”.