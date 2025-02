Bambino di 15 mesi di Praiano cade dal seggiolone e batte la testa. Interviene elisoccorso

Un bambino di 15 mesi, residente a Praiano, in Costiera Amalfitana, è stato trasportato in elisoccorso del 118 presso l’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli, per aver sbattuto la testa sul pavimento a seguito di una caduta dal seggiolone.



I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118. Attivati anche i carabinieri per scortare l’ambulanza fino al campo sportivo di Montepertuso, dove è giunto poi l’elisoccorso. Il bambino è sempre rimasto vigile, sebbene spaventato e in piena crisi di pianto.