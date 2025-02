Non dà notizie di sé, trovato morto in casa, dove viveva da solo, a San Rufo. Aveva 78 anni

Un uomo di 78 anni di San Rufo non da notizie da alcune ore, alcuni vicini hanno allertato le forze dell’ordine che purtroppo lo hanno ritrovato privo di vita in casa a causa di un arresto cardiaco. L’episodio è avvenuto questa sera. L’uomo viveva da solo in casa e alcuni vicini, abituati a vederlo in giro, non notandolo e non ricevendo risposta dopo aver suonato a casa hanno chiamato 118, vigili del fuoco e carabinieri. I caschi rossi sono entrati in casa e lo hanno trovato privo di vita per cause naturali.

Inutili i tentativi del 118 di salvargli la vita. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della stazione di Polla guidati dal maresciallo Michele Mari. La salma, per ora, è nell’obitorio dell’ospedale di Polla.