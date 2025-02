È venuto a mancare improvvisamente, lasciando la comunità di Ottati sconvolta, il geologo Giuseppe Francione. Il professor Francione era noto non solo per le sue ricerche geologiche sul territorio, che aveva condiviso e divulgato per anni, ma anche per la sua dedizione e impegno.

Amato e benvoluto da tutti, è stato strappato alla vita a soli 67 anni a causa di un malore improvviso.

Il decesso è avvenuto mentre si trovava a Torre del Greco, dove si era recato a Napoli per accompagnare alcuni suoi studenti. Qui, purtroppo, è stato colpito da un infarto che non gli ha dato scampo. Inutili i soccorsi allertati dai presenti. Sgomenta la comunità di Ottati per questa morte improvvisa. Le esequie si terranno oggi pomeriggio alle 16.00 nella Chiesa della Santissima Annunziata di Ottati.