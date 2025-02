Giornata Mondiale delle Malattie Rare: oltre 5000 i pazienti in Basilicata

Sono circa 5.400 i lucani che convivono con una malattia rara, un dato diffuso dall’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si celebra domani, 28 febbraio.

Latronico ha sottolineato l’importanza di rafforzare i percorsi diagnostici e terapeutici dedicati, affinché i pazienti possano ricevere un’assistenza adeguata e tempestiva, dalla fase del sospetto diagnostico fino all’accesso alle cure. La Regione Basilicata, ha affermato, è impegnata a garantire un sistema di presa in carico sempre più efficace e integrato, coinvolgendo strutture sanitarie, professionisti e associazioni di pazienti. “Investire nella ricerca, nella formazione del personale e nell’innovazione tecnologica è essenziale per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da malattie rare e per dare risposte concrete ai bisogni di queste persone e delle loro famiglie”, ha aggiunto l’assessore.

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, la Regione Basilicata ha previsto delle iniziative simboliche per sensibilizzare l’opinione pubblica. Le facciate del Palazzo della Giunta regionale, del Palazzo di Città di Potenza e del Palazzo Lanfranchi di Matera si illumineranno di verde, come segno di unità, vicinanza e sostegno a tutte le persone che quotidianamente affrontano la complessa realtà delle malattie rare.