Maltempo, frane a Eboli e nel Cilento: traffico ferroviario interrotto

Il maltempo delle ultime ore sta creando gravi disagi nella provincia di Salerno, con frane e cedimenti che hanno compromesso la viabilità in diverse zone. A Eboli, in via Gerardo Romano Cesareo, un muro di contenimento è crollato vicino al sottopasso ferroviario, provocando una frana che ha invaso la carreggiata. L’altro smottamento è avvenuto ieri sera lungo la strada tra Eboli e la frazione di Santa Cecilia, all’altezza di località “Femmina morta”. Un’auto in transito è stata colpita di striscio dalla frana che ha provocato la chiusura parziale della strada. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato l’interruzione del traffico ferroviario lungo la linea Eboli-Potenza. Interrotto anche il collegamento tra il rione Pescara e il quartiere Acqua dei Pioppi.

Un altro smottamento ha interessato il viadotto del Mingardo, tra i comuni di Camerota, Centola e Celle di Bulgheria. Il crollo ha coinvolto il furgone di un corriere, che fortunatamente non ha riportato conseguenze. L’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza della viabilità nella zona, già in passato oggetto di criticità legate al dissesto idrogeologico.