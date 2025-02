Nuova ondata di attacchi hacker filorussi: colpito il sito del Comune di Salerno

Continua l’offensiva informatica del collettivo filorusso NoName057, che ha preso di mira diversi siti istituzionali italiani. Tra le nuove vittime degli attacchi hacker figura anche il sito web del Comune di Salerno, insieme a quello dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

L’azione dei cybercriminali, giunta all’undicesimo giorno consecutivo, ha colpito soprattutto enti dell’amministrazione locale. Tra i target figurano i siti delle regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria, oltre a quelli dei comuni di Brescia, Parma, Prato, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Foggia, Rimini, Salerno e Sassari. Attualmente, molti di questi risultano ancora irraggiungibili.

Come nelle precedenti offensive, gli hacker hanno impiegato attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che consiste nel sovraccaricare i siti bersaglio con un elevato numero di richieste di accesso simultanee, rendendoli di fatto inutilizzabili.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha tempestivamente allertato gli enti coinvolti, fornendo supporto nelle operazioni di mitigazione del danno e informando le autorità politiche competenti. Le istituzioni colpite stanno lavorando per ripristinare la piena operatività dei propri portali, fondamentali per l’erogazione di servizi pubblici.

L’attività del collettivo NoName057 da tempo prende di mira infrastrutture digitali di Paesi considerati ostili alla Russia. L’Italia, per il suo sostegno all’Ucraina nel conflitto in corso, è spesso oggetto di queste incursioni informatiche.