Inaugurata la nuova struttura coperta a Silla di Sassano: “Sarà utile alle iniziative per il territorio”

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della struttura coperta a Silla di Sassano, nella piazzetta adiacente la Chiesa della Beata Maria Vergine del Rosario di Pompei. A fare gli onori di casa il Primo Cittadino Domenico Rubino, il quale ha sottolineato come la struttura sia il compimento di quanto promesso in campagna elettorale, ovvero uno spazio coperto destinato ad accogliere varie iniziative da parte di associazioni, anche qualora le condizioni meteorologiche non lo permetterebbero. “Siamo felici di questo nuovo punto per la nostra comunità”, hanno evidenziato dall’amministrazione comunale.

Rubino ha tenuto a ringraziare la Ditta Menafra di Sala Consilina per il lavoro svolto e per la dedizione mostrata nella realizzazione dell’opera. Inoltre ha elogiato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di tale opere.

Rubino ha sorvolato sulle polemiche parte dell’opposizione.

Presenti alla cerimonia il Consigliere Comunale Pio Biancamano, l’Assessora Arcangela Pizzi, il Presidente della Pro Loco Giovanni Calandriello, il Parroco della comunità di Silla Don Bernardino Abbadessa. Dopo la benedizione da parte di Don Bernardino e il taglio del nastro alla presenza di adulti e bambini di Silla, la giornalista Giovanna Quagliano ha ringraziato il Sindaco per il coinvolgimento e fatto un plauso alla Pro Loco nella persona del Presidente Giovanni Calandriello per la proficua cooperazione. Con l’augurio che la struttura sia presto destinataria di numerose iniziative a disposizione della comunità sassanese in generale e sillese nel particolare, la cerimonia si è conclusa con un brindisi collettivo.