Giffoni2025: sorteggiati i giurati della 55esima edizione del Film Festival

Ancora novità da parte del Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, quest’anno dal 17 al 26, per la durata di circa dieci giorni, a Giffoni Valle Piana. La scorsa settimana si sono svolti i sorteggi che hanno selezionato i giovani giurati della 55esima edizione del Festival. Saranno ben 4500 giovani, provenienti da oltre 40 nazioni e 400 tra città, paesi e borghi d’Italia di tutte le regioni a prender parte all’evento, suddivisi in quattro sezioni.

La selezione è avvenuta lo scorso mercoledì in diretta sulla pagina Facebook del direttore generale del Giffoni Film Festival, Jacopo Gubitosi, il quale ha sorteggiato i partecipanti che comporranno ognuna delle quattro giurie. Ci saranno quindi: 290 bambini, accompagnati da genitori o familiari, che comporranno la sezione Elements +3, 1000 giovani iscritti a Elements +6, 1000 partecipanti a Elements +10. Spazio poi ai Generator, con rispettivamente 630 ragazze e ragazzi per le sezioni +13 e +16. Saranno 230 invece i giovani della sezione +18. A questi si aggiunge Parental Experience, la giuria formata dai genitori, i Workshop +18 e la Impact, sezione trasversale dedicata ai ragazzi, dai 18 ai 35 anni, che hanno la possibilità di incontrare istituzioni, imprenditori, personaggi di cultura, spettacolo e per cui è ancora possibile iscriversi fino al prossimo 6 aprile.

L’esperienza dei giurati sarà arricchita da anteprime, eventi speciali e incontri unici con attori, registi e personalità del mondo della televisione e del web. Giffoni55 si conferma così un’opportunità irripetibile per ragazzi e ragazze che desiderano confrontarsi, scoprire nuove prospettive e vivere il cinema in prima persona. Sul sito www.giffoni.it sono disponibili tutte le liste dei sorteggiati e le liste di attesa. Entro il 28 febbraio i sorteggiati avranno già ricevuto una mail di accettazione e la modulistica per la formalizzazione dell’iscrizione. Dallo scorso venerdì sono partiti inoltre i dieci giorni per completare l’iter. Successivamente, qualora dovessero verificarsi rinunce o mancate formalizzazioni, si procederà con lo scorrimento della lista d’attesa.