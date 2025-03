La Polizia Stradale incontra gli alunni delle scuole salernitane. Presente anche il “Sacco” di Sant’Arsenio

Nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio hanno incontrato la Polizia Stradale per seguire una lezione di “Sicurezza Stradale”. All’incontro, che rientra nel percorso di educazione civica della scuola, erano presenti il Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, Nicola Molinari, e il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, Carmine Basile, che hanno condiviso con gli alunni le informazioni su come comportarsi alla guida e hanno ribadito l’importanza di rispettare le norme stradali. La formazione è stata incentrata sul tema della distrazione e degli effetti causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche alla guida, con un approfondimento sulle regole del nuovo codice della strada per i tanti ragazzi presenti neo patentati o prossimi a conseguire la patente di guida.

L’incontro è solo uno dei tanti che i formatori specializzati della Polizia di Stato stanno portando avanti nelle scuole elementari, medie e superiori della provincia con lo scopo di promuovere la legalità, il rispetto delle regole e la sicurezza in ambito stradale. I poliziotti hanno incontrato gli studenti dell’I.I.S. Genovesi Da Vinci a Salerno; a Battipaglia gli alunni dell’I.I.S. Besta Gloriosi, della scuola primaria G. Siani e della scuola secondaria di primo grado Fiorentini.