Si intrufolano in un’abitazione ma arrivano i carabinieri: furto sventato a Marsico Nuovo

Gli uomini dell’Arma sono stati impegnati in notti di intenso lavoro per arginare i crimini ed assicurare maggior sicurezza alla comunità. Qualche sera fa, dopo una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Viggiano, i militari della Radiomobile sono intervenuti prontamente mentre un malvivente cercava di introdursi in un’abitazione privata a Marsico Nuovo col chiaro intento di rubare. Il ladro e il complice che lo attendeva in macchina con il motore acceso non hanno potuto far altro che desistere dai loro intenti e darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino a quando i malviventi, oramai alle strette, hanno deciso di avventurarsi a fari spenti in fondi agricoli facendo perdere le loro tracce con la complicità della notte.

L’Arma invita tutti i cittadini di collaborare con le Forze dell’Ordine segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi presenti sul territorio.