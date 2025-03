Anziana di Teggiano consegna mille euro a un truffatore

Dopo i numerosi episodi di furti il Vallo di Diano si trova ad affrontare anche il problema delle truffe telefoniche agli anziani. Già la scorsa settimana una serie di tentativi di truffa, tutti senza successo, era stata segnalata nel comune di Padula. Questa volta i malviventi hanno agito a Teggiano e a farne le spese è stata un’anziana residente nel centro storico, nella zona della SS. Annunziata.

Nella tarda mattinata di oggi, la donna ha ricevuto una chiamata da una persona che si è spacciata per un suo familiare che aveva bisogno di denaro. I truffatori hanno trattenuto la signora a telefono con l’inganno, convincendola a raccogliere i soldi da consegnare a una persona che si sarebbe recata presso l’abitazione. Dopo poco tempo un uomo si è presentato in casa dell’anziana e, con modi gentili, si è fatto consegnare 1000 euro in contanti e alcuni gioielli in oro. Successivamente il truffatore è andato via a piedi senza lasciare traccia.

L’ignara signora ha capito di essere stata vittima di una truffa soltanto dopo aver parlato con i suoi familiari. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina.