A Polla l’Imu sulla seconda casa costerà meno alle famiglie: il Comune abbassa l’aliquota

Con una delibera del Consiglio comunale, a Polla per l’anno 2025, sarà prevista la riduzione dell’I.M.U. “sulle altre abitazioni diverse da quella principale”, quindi sulla seconda casa. La misura deliberata lo scorso 26 febbraio è stata “fortemente voluta e coerente con il programma elettorale presentato dalla lista “Pollesi per Polla”. La riduzione prevede un abbassamento dell’aliquota dall’1,06% allo 0,96%. Secondo quanto riferito dalla giunta comunale, presieduta dal Sindaco Massimo Loviso: “il risultato raggiunto non esaurisce l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria che l’Amministrazione Municipale intende proseguire anche per la prossima annualità ed anche sulle altre imposte comunali.