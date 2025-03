Esplosione a Lagonegro: paura in un condominio, ma nessun ferito

Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina a Lagonegro in via Piano dei Lippi. Secondo le prime ricostruzioni, a deflagrare sarebbe stata una caldaia situata in un’abitazione all’interno di un condominio.

L’evento ha generato grande paura tra i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’appartamento coinvolto, infatti, era vuoto al momento dello scoppio, evitando così possibili conseguenze tragiche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali rischi strutturali nell’edificio. L’esplosione ha causato alcuni danni, ma la situazione sembra sotto controllo.

Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire le cause esatte della deflagrazione.