Ruba un trattore e sei quintali di gasolio: 37enne arrestato a Scanzano Jonico

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Policoro dopo il furto di un trattore. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un giovane agricoltore dopo che un trattore, del valore di 25 mila euro, e 6 quintali di gasolio erano stati sottratti dall’azienda di un suo familiare a Montalbano Jonico.

Il mezzo agricolo è stato rintracciato nelle campagne di Scanzano Jonico grazie ai dati del Gps installato sul mezzo agricolo. Le ricerche effettuate da 3 pattuglie dell’Arma di Policoro hanno permesso di individuare un immobile e poi fermare il 37enne, che aveva provato a scappare per un centinaio di metri. Oltre al trattore, in un deposito, sono stati individuati attrezzi agricoli e da lavoro nonché taniche di gasolio.

Inoltre le indagini hanno permesso di risalire ad un connazionale del 37enne, di origine romena, che è stato denunciato per ricettazione ed è stato trasferito nel carcere di Matera. Anche lui è risultato in possesso di un deposito colmo di oggetti rubati. Al termine dell’operazione il trattore e il gasolio sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. L’indagine, coordinata dalla Procura di Matera, prosegue per restituire la refurtiva e individuare eventuali complici.