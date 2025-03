A Vietri di Potenza un viaggio visivo nella poesia e nella forza femminile nel ricordo di Alda Merini

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Potenza Città per le Donne, con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza e della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, celebra la figura di una delle poetesse italiane più amate e rispettate: Alda Merini. La poetessa, che ha segnato in maniera indelebile la letteratura del Novecento, è al centro di una mostra che si terrà dal 7 al 14 marzo, presso la Sala Convegni di Vietri di Potenza, in Viale Tracciolino.

La mostra vuole rendere omaggio alla straordinaria arte di Alda Merini, una donna capace di trasformare il dolore in bellezza, di raccontare l’anima femminile con versi intrisi di passione, libertà e resilienza. L’evento è una riflessione sulla forza delle donne, le quali, come la poetessa, combattono quotidianamente per affermare il loro talento e la propria indipendenza, superando ostacoli e difficoltà.

Alda Merini, attraverso la sua poesia, ha dato voce non solo a sé stessa, ma a tutte le donne che sono riuscite a lasciare un segno profondo nella cultura e nella società. La mostra, infatti, si propone di celebrare la sua figura, ma anche di valorizzare il talento femminile in tutte le sue forme.

Le opere esposte provengono dalla collezione privata di Giuliano Grittini, fotografo ufficiale della poetessa, il quale ha documentato con il suo obiettivo la vita e l’opera di Alda Merini. Le sue fotografie, tra cui numerosi ritratti della poetessa, catturano l’essenza della sua personalità e della sua arte, offrendo uno spaccato autentico della sua vita travagliata e straordinaria.

La mostra sarà aperta dal 7 al 14 marzo, con orari di visita dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Un’occasione unica per entrare nel mondo di Alda Merini e per riflettere sul significato profondo della sua poesia, che ancora oggi risuona con forza e intensità.

Un invito a tutti a celebrare la forza delle donne e a rendere omaggio a una delle voci poetiche più potenti del nostro tempo.