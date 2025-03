Incendio in una grotta dei Sassi di Matera: intervengono i vigili del fuoco

Nei giorni scorsi, un incendio ha coinvolto una grotta abbandonata al civico 8 di Via del Commercio, in prossimità di Via delle Beccherie, nella suggestiva zona dei Sassi di Matera. Le fiamme sono divampate al secondo livello della struttura, richiamando prontamente l’intervento dei vigili del fuoco della sede Centrale di Matera.

All’interno della grotta, i soccorritori hanno rinvenuto una persona di nazionalità straniera, la cui identità non è stata ancora accertata. Il personale del 118 ha prontamente soccorso l’uomo, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per ricevere le cure necessarie.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando che le fiamme si propagassero all’esterno. Non sono stati segnalati danni alle strutture circostanti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno collaborato per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze. Le indagini per comprendere le cause dell’incendio e per identificare l’uomo soccorso sono in corso.