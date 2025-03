Fiaccolata a Sant’Arsenio in memoria di Massimo Nonato: gli amici e la comunità ricordano il 21enne vittima di un tragico incidente stradale

Questa sera, alle 21.00, la comunità di Sant’Arsenio si riunirà per un momento di ricordo e solidarietà in onore di Massimo Nonato, il giovane di 21 anni tragicamente scomparso nella notte tra sabato e domenica a seguito di un incidente stradale a San Pietro al Tanagro.

Gli amici di Massimo insieme a tutta la comunità di Sant’Arsenio, si ritroveranno in Piazza Fiordelisi per partecipare ad un momento di ricordo per Massimo, un giovane amato dai suoi amici e dalle sue amiche e da tanti giovani della comunità.

Massimo è l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto nel Vallo di Diano. La sua giovane vita è stata spezzata dalla tragedia avvenuta sabato notte in Via della Sorgente a San Pietro al Tanagro. Il giovane era alla guida di una Ypsilon, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura, prima cappottandosi e poi finendo violentemente contro un muretto. Un impatto fatale per il giovane che è deceduto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale di Polla, a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro. Il giovane corpo di Massimo si trova nella sala mortuaria dell’ospedale di Polla, per eventuali esami che possano fare chiarezza su quanto accaduto. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno conducendo le indagini e sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi insieme ai Vigili del Fuoco di Sala Consilina.