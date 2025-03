Furti in abitazione a Tito, Pignola e Picerno: serrati controlli della Polizia di Stato

I servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, continuano nei comuni di Tito, Pignola e Picerno con l’obiettivo di prevenire e contrastare i furti in abitazione.

Queste attività, che mirano a identificare le zone più vulnerabili e attuare misure di sorveglianza mirate, sono il risultato dell’analisi di dati statistici e segnalazioni. Si sono tradotte in un’intensificazione dei pattugliamenti per garantire una presenza dissuasiva nelle aree a rischio, attraverso il controllo sistematico e mirato di persone e veicoli, soprattutto nelle fasce orarie in cui si verifica un numero più elevato di reati.

Per garantire una copertura integrata, il dispositivo di controllo è stato realizzato in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con il continuo scambio di informazioni per elaborare strategie più efficaci. La presenza delle Forze dell’Ordine, infatti, agisce da deterrente, riducendo le opportunità di furto e aumentando la sicurezza percepita dai cittadini, che possono essere incentivati a segnalare movimenti sospetti.

Nel corso dei recenti controlli effettuati dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e la Polizia Stradale, sono stati controllati 202 veicoli e identificate 330 persone, 43 delle quali con precedenti penali o di polizia.

Oggi, sono in corso ulteriori servizi di controllo nei comuni di Tito e Pignola, proseguendo l’impegno nella lotta contro i furti in abitazione.