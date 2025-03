La Danza e Ginnastica Kodokan conquista 17 medaglie d’oro alla gara regionale Csain. Ottimi risultati per Vincenza Marmo nel Campionato Italiano di Serie C

Al PalaPiccolo di Caserta, si è svolta una straordinaria gara regionale Csain che ha visto protagonista la società Danza e Ginnastica Kodokan, che ha conquistato ben 20 podi. Le 18 ginnaste presenti hanno dato il massimo, ottenendo 17 medaglie d’oro, 2 d’argento e un bronzo.

Tra le protagoniste assolute della giornata, spiccano Clelia Petrillo, Miriam Coda, Di Sarli Denise, Giada della Rondine, Pascucci Bea, Greta Citera, Ludovica Fornino, Torre Myriam, Valentina Marino, Ludovica Lagreca, Maribel d’Alessandro, Laura Barone, Filomena Marmo, Vincenza Marmo e Sara Trotta, tutte medagliate con oro nella classifica assoluta individuale.

A seguire, l’argento è andato a Flavia Di Sarli e Greta Pellegrino, mentre il bronzo è stato conquistato da Carmen Accetta. Non solo competizioni individuali:la società valdianese ha brillato anche nelle prove collettive, con il primo posto ottenuto dal Collettivo a squadra formato da Miriam, Valentina e Greta, e dal Trio Palla composto da Filomena, Maribel, Greta e Valentina.

Le prestazioni delle ginnaste sono state eccellenti, dimostrando grande preparazione in vista delle prossime competizioni Federali, dove il Kodokan punterà a continuare a raccogliere successi.

Un altro grande risultato è arrivato, domenica 9 marzo, dalla giovane Vincenza Marmo, che ha preso parte alla seconda prova del Campionato Italiano di Serie C, categoria ZT4 (Sud Italia), in programma al nastro. La valdianese, che in appoggio alla società L’Araba Fenice sotto la guida della coach Inga Churikova, ha ottenuto un ottimo decimo punteggio della giornata, portando la sua squadra a guadagnare cinque posizioni nella classifica generale. Il team, con la presenza di Vincenza e delle nuove compagne Nastya, Giusy e Anna, attende ora la decisiva ultima prova a San Marino tra tre settimane, dove si decideranno le sorti del campionato.

Un’altra giornata di successi per la Danza e Ginnastica Kodokan, che continua a brillare sia a livello individuale che di squadra.