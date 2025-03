Tragedia a Milano: Matteo Lucibello, 47enne di Pollica muore in un incidente stradale

Quella che doveva essere una serata di festa si è tragicamente trasformata in un incubo. Matteo Lucibello, 47 anni, residente a Pollica, ha perso la vita la scorsa notte a Milano, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Il tragico evento è avvenuto in via Condino, nella zona di Vigentino, dove l’auto su cui viaggiava insieme a due passeggeri si è schiantata contro una rotonda. Matteo, che era alla guida, è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza al Policlinico, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Il 25enne che viaggiava con lui è stato portato in ospedale al Fatebenefratelli; sebbene inizialmente sembrasse in gravi condizioni, il suo stato è risultato essere aggravato dall’alcol assunto prima dell’incidente. Il terzo passeggero, invece, sarebbe fuggito dopo lo schianto, ma sarebbe stato successivamente rintracciato dalla Polizia Locale.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Pollica, paese di origine di Matteo, dove risiedono i genitori e le due sorelle. Il sindaco Stefano Pisani ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: “Un’altra tragedia che colpisce la nostra comunità”.