Minorenne arrestato per atti persecutori, estorsione e lesioni nei confronti della fidanzata

I Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 16enne indagato per i reati di atti persecutori, estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della fidanzata minorenne.