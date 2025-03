All’Università di Salerno una giornata di sensibilizzazione sulla donazione degli organi

Il prossimo 17 marzo all’Università degli studi di Salerno, nel campus di Baronissi, si terrà una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti, sangue e trecce di capelli, organizzata dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina Salerno in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, lo Sportello Amico Trapianti, AIDO, DONATION e ADMO.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno i giovani medici, i volontari delle associazioni coinvolte forniranno informazioni su come diventare donatori. Durante la giornata, inoltre, sarà possibile donare il sangue grazie alla presenza di un’unità mobile per la raccolta offerta dal Centro Trasfusionale del Ruggi e alla partecipazione del dottor Annarumma e del suo team. Sarà presente anche lo Sportelo Amico Trapianti, rappresentato dal dottor Matteo De Martino, per fornire informazioni sulla donazione degli organi.