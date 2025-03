Grande successo per il Cilento alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

Il fascino autentico del Cilento brilla alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (BMT), una delle principali fiere di settore in Italia. Fin dall’apertura dell’evento, lo stand di Cilento Autentico DMO è stato un punto di riferimento per tour operator e buyer internazionali, confermando la crescente attrattività della destinazione sul mercato turistico globale. L’evento ha offerto anche numerose occasioni di networking, con incontri che hanno messo in contatto strutture ricettive, aziende locali e operatori turistici, favorendo la nascita di nuove collaborazioni per potenziare l’offerta del territorio.



«La nostra presenza alla BMT è un’occasione strategica per consolidare il posizionamento del Cilento tra le mete più autentiche e sostenibili d’Italia», ha dichiarato Marco Sansiviero, Presidente di Cilento Autentico DMO. «L’interesse registrato già nel primo giorno di fiera dimostra che il nostro modello di turismo esperienziale, legato alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio, sta conquistando sempre più visibilità a livello internazionale», ha aggiunto Sansiviero.



Lo stand di Cilento Autentico DMO ha ricevuto anche la visita della Presidente dell’ENIT, Alessandra Priante, che ha espresso grande apprezzamento per le strategie di promozione e sviluppo del territorio. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo sempre più centrale del Cilento nel panorama del turismo esperienziale, enogastronomico e sostenibile.