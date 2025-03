Cade in un burrone mentre cerca asparagi: è grave. Ferito anche un suo amico

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto oggi a Mercato San Severino per una persona precipitata in un burrone. Le operazioni di recupero di due persone sono avvenute insieme ai Vigili del Fuoco e al 118. In località Ciorani di Mercato San Severino, i caschi rossi col Drago 67, supportato dalla squadra dei Soccorritori Speleo Alpino Fluviali, e quello del soccorso sanitario sono entrati in azione per recuperare un uomo, un tagliaboschi, precipitato in un burrone, e un’altra persona che si è immolata per dare assistenza al malcapitato. L’uomo, 77enne originario del posto, era intento alla ricerca di asparagi quando è scivolato precipitando per diversi metri in un burrone procurandosi diverse ferite gravi su tutto il corpo. È riuscito comunque a contattare inizialmente un suo amico che lo ha raggiunto nel vano tentativo di aiutarlo e poi il 118.

Sul posto si è portato l’elisoccorso 118 di Salerno, che ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore CNSAS, medico ed infermiere, e due squadre terrestri del CNSAS. Il ferito, che giaceva in una zona particolarmente impervia e pericolosa, è stato dapprima messo in sicurezza dall’elisoccorritore del CNSAS per poi essere stabilizzato dall’equipe medica dell’Elisoccorso. Tramite alcune manovre su corda è stato quindi trasportato di alcuni metri più in basso, in una zona meno impervia, dove è stato recuperato al verricello a bordo dell’elicottero. Il suo amico invece è stato recuperato da un elicottero del vigili del fuoco.