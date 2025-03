Tito celebra i tradizionali fuochi di San Giuseppe: un evento tra cultura e tradizione

Martedì 18 marzo 2025, a partire dalle ore 20, il comune di Tito, tornerà a celebrare uno degli eventi più attesi della sua tradizione: i fuochi di San Giuseppe.

Questa storica manifestazione, che si svolge in diversi quartieri della città, rappresenta una delle tradizioni più radicate e significative della cultura lucana, un rito che celebra l’arrivo della primavera e simboleggia purificazione, rinnovamento e rinascita.

I fuochi di San Giuseppe, infatti, sono una manifestazione che affonda le radici nella cultura popolare della Basilicata e da secoli accompagna le comunità locali, diventando simbolo di una comunità unita e di continuità culturale. Il rito prevede l’accensione di fuochi in ogni quartiere della città, creando una rete di luci e offre un’occasione di festa e condivisione.

“Quest’anno vogliamo valorizzare ulteriormente questa importante tradizione che è parte integrante della nostra identità culturale”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Antonio Carlucci. “I fuochi di San Giuseppe non sono solo un momento di festa, ma rappresentano un patrimonio immateriale che racconta la storia e le radici profonde della nostra comunità, tramandando antichi saperi e rafforzando il legame intergenerazionale tra i cittadini di Tito”.

L’evento inizierà alle ore 20 con l’accensione simultanea dei sette fuochi tradizionali, che saranno dislocati in altrettanti quartieri del comune. La serata non si limiterà solo al folklore, ma sarà anche un’occasione di spettacolo, gastronomia e tradizione popolare. Artisti locali si esibiranno durante la manifestazione, offrendo un intrattenimento musicale che renderà ancora più magica l’atmosfera della serata. Inoltre, i cittadini di Tito, attraverso il loro impegno e volontariato, prepareranno piatti tipici della tradizione locale, permettendo a tutti i partecipanti di assaporare i sapori autentici della Basilicata.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali”, saranno organizzati tornei di giochi tradizionali che coinvolgeranno grandi e piccoli in sfide all’insegna del divertimento e della riscoperta dei giochi di un tempo. La Pro Loco, inoltre, ha promosso un contest che vedrà una giuria valutare i vari fuochi accesi, premiando quello che più si avvicinerà ai parametri tradizionali stabiliti.

Per agevolare la partecipazione all’evento, sarà messo a disposizione un servizio navetta gratuito, che partirà dal “Centro per la Creatività Cecilia”, con ampie possibilità di parcheggio. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di festa, cultura e tradizione, nel segno dell’identità e dell’unione della comunità di Tito.