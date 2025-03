A Sala Consilina parte il Cineforum dei giovani

Un’altra iniziativa del Forum dei Giovani di Sala Consilina avrà inizio in questi giorni: il Cineforum dei giovani. L’iniziativa prevede quattro proiezioni, due al mese in location itineranti che verranno svelate di volta in volta sulle pagine social del Forum. Oltre al luogo gli spettatori dovranno scoprire anche il titolo del film e la data sempre seguendo le pagine social, ma è possibile svelare già la prima data che sarà il prossimo giovedì 20 marzo alle ore 21.00.

Come si legge nel post pubblicato dal direttivo del Forum dei Giovani di Sala Consilina, ad attendere gli spettatori durante la serata ci saranno “popcorn, bibite e tanta compagnia, per vivere una serata speciale e condividere le opinioni”.

Dalla data dell’insediamento del direttivo, il Forum ha proposto ai giovani e a tutta la cittadinanza del Vallo di Diano diversi eventi come la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a cui hanno partecipato varie figure esperte del settore, la presentazione del libro “3023 Una finestra sul passato” del giovane scrittore Gaspare Setaro e molte altre ancora.

“Cercheremo con questa iniziativa – dichiara Emanuele Di Sia, coordinatore del Forum dei Giovani – di portare la comunità giovanile a riflettere, attraverso le varie proiezioni, su tematiche delicate selezionate nella fase preparatoria all’evento, senza però mancare di trattare tematiche più leggere”.