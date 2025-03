Calo dei vaccini contro l’Hpv in Campania. L’allarme di Pellegrino: “Dati preoccupanti”

Campania tra le regioni meno performanti sulle coperture vaccinali. Il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino lancia l’allarme: “Serve una strategia regionale per aumentare le adesioni e prevenire i tumori HPV-correlati”

“La Campania registra dati preoccupanti sulle coperture vaccinali contro l’HPV (Human Papilloma Virus). Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2023, pubblicati dal Ministero della Salute lo scorso 17 febbraio, la nostra Regione risulta tra le meno performanti, con percentuali di adesione ancora lontane dall’obiettivo del 95% fissato dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Parliamo di un virus responsabile di un’ampia gamma di tumori, dalla cervice uterina all’orofaringe, che ogni anno colpiscono migliaia di persone in Italia, uomini e donne. La vaccinazione è un’arma fondamentale di prevenzione e ci preoccupa molto il fatto che la Campania sia ancora ben al di sotto delle soglie raccomandate, per questo occorre una strategia regionale per aumentare le adesioni”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, che ha presentato una mozione all’ordine del giorno del Consiglio regionale odierno, con l’obiettivo di rafforzare le strategie di sensibilizzazione e incrementare le vaccinazioni anti-HPV in Campania.

“Tra le azioni principali da mettere in campo – ha aggiunto Pellegrino – il potenziamento delle attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, un piano d’azione per il recupero delle vaccinazioni, con iniziative mirate nelle scuole, nelle società sportive e nei centri vaccinali, la possibilità di estendere progressivamente la vaccinazione gratuita ad altre fasce di popolazione, l’istituzione di un tavolo tecnico regionale sulla prevenzione dei tumori HPV-correlati, coinvolgendo esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni”.

“Secondo i dati nazionali – ha chiarito il capogruppo di Italia Viva – la copertura vaccinale nella fascia d’età target è ancora bassa: nella coorte dei nati nel 2010, solo il 23,96% delle ragazze e il 14,20% dei ragazzi risulta vaccinato con ciclo completo, una percentuale inferiore alla media nazionale. “Sono numeri che non possiamo ignorare”, sottolinea Pellegrino. “Abbiamo il dovere di mettere in campo una strategia regionale che coinvolga attivamente scuole, medici di famiglia, pediatri e associazioni, per aumentare la consapevolezza sui benefici della vaccinazione e facilitare l’accesso alla somministrazione”.