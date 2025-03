Cani avvelenati a Montesano sulla Marcellana. Indagini in corso, sospetti anche sui ladri

Cani avvelenati a Montesano sulla Marcellana nei giorni scorsi nella frazione Arena Bianca. Sono arrivati anche i cani molecolari dei carabinieri forestali per indagare sull’accaduto. Sono almeno tre gli animali avvelenati, salvati solo grazie al pronto intervento dei proprietari e delle associazioni che tutelano gli animali. Un altro cane invece, è scomparso. Sono state presentate diverse denunce sul caso e ci sono accertamenti in corso.

Tra i sospetti su chi avrebbe potuto avvelenarsi anche sui ladri che nella scorsa settimana hanno colpito proprio in quell’area. Si ricorderà l’auto abbandonata in strada dopo essere rubata perché i malviventi erano braccati dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Si tratta solo di un sospetto quello che i ladri possano aver avvelenati i cani.

Ricordiamo che da alcuni giorni in tutto il Vallo di Diano sono in azione i carabinieri della Sia, specializzati nel controllo del territorio, inviati dal prefetto di Salerno e dal questore dopo il confronto con i sindaci del territorio che avevano chiesto più interventi strutturali. E in attesa di interventi strutturali (la squadra speciale non rimarrà per sempre), ben vengano i controlli in più, che sta scoraggiando, considerando il calo di furti di questi giorni, i ladri.