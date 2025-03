Camminate pericolose sul ponticello di ferro. Il Comune di Polla corre ai ripari

Camminate sul ponte di ferro di servizio della rete fognaria a Polla, il Comune per evitare incidenti che potrebbero essere molto gravi ha emesso un ‘ordinanza di divieto di transito. Nei giorni scorsi, infatti, è stato registrato il comportamento grave ed irresponsabile di alcuni, “probabilmente minorenni”, scrive il Comune, che utilizzano in orario serale e notturno il ponte di ferro di servizio della rete fognaria che unisce via Cristo Re al Parco della Rimembranza.

Il cosiddetto ponte di ferro è solo uno “scheletro” che serve a supportare la rete fognaria e spesso il transito sul ponte di ferro è stato, per i più giovani, una pericolosa sfida (anche prima dell’avvento dei cellulari). “Tale ponte non è idoneo al transito pedonale perché la struttura assolve solo ed esclusivamente ad una funzione tecnica a servizio della rete fognaria, una eventuale caduta potrebbe provocare conseguenze gravissime in considerazione dell’altezza dal sottostante fiume Tanagro che comporterebbe un violento impatto sul fondale ed il conseguente trascinamento ad opera della corrente fluviale”.

Già in passato a fronte di simili comportamenti – soprattutto per “sfide” tra giovanissimi – fu deciso di apporre numerosi segnali indicanti il pericolo, segnali rimossi da ignoti. Il Comune ha quindi deciso di apporre nuovamente dei cartelli di pericolo e di predisporre opportuni controlli e anche con una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro