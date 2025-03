Fra Eliodoro Nappi consacra la sua vita a Dio: emozioni a Polla e Padula

Nella sacralità del Santuario di Sant’Antonio a Polla, un momento di profonda spiritualità ha segnato la vita di Fra Eliodoro Nappi, il quale ha ufficialmente consacrato la sua esistenza ai principi evangelici. Con la Professione Perpetua, ha assunto un impegno definitivo all’interno dell’Ordine Francescano, abbracciando per sempre i voti di obbedienza, povertà e castità.

L’importante celebrazione ha visto la presenza di confratelli, fedeli e rappresentanti ecclesiastici, tra cui il Ministro Provinciale Fra Antonio Michele Ridolfi, nelle cui mani Fra Eliodoro, originario di Padula, ha pronunciato la sua promessa di dedizione assoluta. L’evento ha raggiunto il culmine con la benedizione del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, il quale ha sottolineato il valore profondo di questa scelta di vita.

L’intera cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e intensa partecipazione, con canti liturgici e momenti di riflessione che hanno reso ancora più solenne l’atto di consacrazione. Il Santuario, gremito di fedeli, si è fatto testimone di un cammino che conduce alla piena adesione ai valori francescani, in un’epoca in cui il messaggio di umiltà e servizio assume un significato ancora più incisivo.

Il percorso che ha condotto Fra Eliodoro a questo traguardo è stato lungo e ricco di esperienze formative. La sua vocazione è maturata attraverso anni di preghiera, studio e vita comunitaria, fino alla consapevolezza di un’appartenenza totale alla missione francescana. Con la Professione Perpetua, egli ha rinunciato a ogni possesso terreno per dedicarsi interamente alla spiritualità e all’assistenza del prossimo.

Al termine della celebrazione, Fra Eliodoro ha espresso profonda gratitudine verso quanti lo hanno accompagnato in questo viaggio di fede. La comunità ha poi condiviso con gioia questo giorno speciale, in un clima di festa e di augurio per il suo futuro nel cammino religioso. Una promessa che non si esaurisce in un singolo evento, ma che rappresenta un rinnovato slancio verso la missione a cui ha scelto di consacrarsi.