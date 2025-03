Gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina ricordano Massimo Nonato, il 21enne vittima di un incidente stradale

Questa mattina, nel piazzale antistante l’Istituto Cicerone di Sala Consilina, si è svolta una toccante cerimonia in ricordo di Massimo Nonato, il giovane scomparso tragicamente all’età di soli 21 anni, vittima di un incidente stradale. Il giovane stava rientrando a casa da una festa quando, purtroppo, ha perso la vita. Gli studenti del “Cicerone”, hanno osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Massimo che si era diplomato nella stessa scuola due anni fa.

Gli studenti del Cicerone, oggi, hanno voluto rendere omaggio al loro compagno di scuola, un gesto che ha unito l’intera comunità scolastica in un momento di ricordo e riflessione. Al termine del minuto di silenzio, ciascuno ha lasciato volare un palloncino bianco, simbolo del loro affetto e dei pensieri dedicati a Massimo. I palloncini, come piccole nuvole nel cielo azzurro, sono saliti verso l’alto, unendo in un unico abbraccio il ricordo di tutti.