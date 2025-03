Tanagro inquinato e rifiuti abbandonati a Sassano: interviene la Guardia Agroforestale Italiana

Nel corso di un controllo sul territorio a tutela dell’ambiente, la Guardia Agroforestale Italiana, ha riscontrato delle serie problematiche in un affluente del fiume Tanagro, in via Lagno Secco nel comune di Sassano. L’ispezione ha permesso di rinvenire una grossa quantità di liquami che inquina il fiume, mettendo a rischio l’intero corso d’acqua, la flora, la fauna. A rischio c’è anche la salute dei cittadini che hanno riferito che la mattina il fiume assume una colorazione bianca.

Sempre nella stessa località, a circa 100 metri da un’abitazione, sono stati trovati diversi rifiuti. Tra i materiali abbandonati erano presenti delle buste, climatizzatori, condizionatori, filtri e altri materiali elettrici. Inoltre è stata riscontrata una mancanza di manutenzione della vegetazione negli alvei del fiume e la presenza di tanti rifiuti come plastica, vetro, lattine, umido, andando così ad intaccare l’efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici.

“Considerato la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell’area ricompresa, sarebbe opportuno- si legge nell’esposto del Dirigente Regionale Andrea Palmese- provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi come previsto dall’art. 192 comma 3 del D.L.gvo 152/2006. In seguito alle scoperte sono stati contattati gli enti interessati tra cui la Procura della Repubblica di Lagonegro, il Comune e la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali della Stazione di Padula, i Carabinieri della Stazione di Sassano e l’ASL.