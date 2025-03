Domani la “Giornata Ambientale” a Polla: “Rendiamo più pulito il nostro paese”

Domani a Polla alle ore 9:00 in Piazza “Mons. Antonio Forte” si terrà la ‘Giornata Ambientale’. La giornata avrà come obiettivo la pulizia e la cura degli ambienti del paese. Inoltre i luoghi su cui la comunità interverrà saranno di libera scelta dei volontari stessi e inseguito sarà poi compito dell’organizzazione comunale ritirare i rifiuti recuperati durante l’iniziativa. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e alle Associazioni con l’obiettivo di dare il proprio contributo del tutto volontario con lo scopo di rendere ancora più pulito il paese.

Un’iniziativa per sensibilizzare i giovani ma anche un’intera comunità pollese al rispetto e alla cura dell’ambiente. E’ necessario pertanto che si avviino sempre più spesso campagne di sensibilizzazione per invitare i cittadini a collaborare nella pulizia del paese in quanto piccoli accorgimenti che fanno parte della buona e sana convivenza civile.