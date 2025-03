Intensa giornata di emergenze in Basilicata: incidenti e interventi dei soccorritori su più fronti

Giornata di emergenze in Basilicata, dove Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine e soccorritori del 118 sono stati chiamati a intervenire su più fronti.

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15:00, un grave incidente si è verificato sulla SP 18, tra Pisticci e San Basilio. Un’auto, una Peugeot 206 grigio metallizzato, si è ribaltata, intrappolando il conducente, un uomo di 38 anni originario di Tinchi.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tinchi hanno lavorato per liberarlo dall’abitacolo, reso inaccessibile dal tetto schiacciato. L’uomo, cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato poi trasportato in prognosi riservata con l’eliambulanza del 118 all’ospedale San Carlo di Potenza. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con il supporto di Carabinieri e Polizia di Stato.





Nella serata invece, un altro bruttissimo incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi, all’altezza di Tiera, interessando due mezzi. Sul posto il tempestivo intervento di due ambulanze, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a trasportare una persona all’Ospedale San Carlo di Potenza.

La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, ma risulta attualmente libera.

Si raccomanda, tuttavia, di procedere con la massima prudenza a causa dello sversamento di liquidi sul manto stradale.