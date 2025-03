Gaspare Setaro: dal banco di scuola alla pubblicazione del suo primo libro

La scrittura, quando coltivata con dedizione e impegno, può trasformarsi in una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale. La storia di Gaspare Setaro incarna perfettamente questo principio, dimostrando come passione e perseveranza possano condurre alla realizzazione di un sogno. Ex studente dell’ITIS “M.T. Cicerone”, diplomatosi nell’anno scolastico 2018/19, Setaro ha saputo affrontare e superare le difficoltà scolastiche, canalizzando le proprie energie nella scrittura e giungendo alla pubblicazione del suo primo romanzo, “3023 Una Finestra sul Passato”.

A giocare un ruolo chiave nel suo percorso formativo è stata la prof.ssa Teresa Iacuzzo, docente di Italiano, che ha sempre nutrito una profonda fiducia nelle capacità espressive del giovane autore. La sua sensibilità pedagogica ha consentito a Setaro di sviluppare una visione letteraria consapevole e di affinare il proprio stile narrativo. Non a caso, l’autore ha voluto dedicarle il suo libro, riconoscendo l’importanza del suo sostegno nei momenti di maggiore incertezza e crescita interiore.

“3023 Una Finestra sul Passato” si distingue per la sua struttura narrativa innovativa e la capacità di proiettare il lettore in un futuro distopico, filtrato attraverso il linguaggio di un talk-show dai toni surreali. La trama si sviluppa attorno alla figura di Mauro, il protagonista, il cui viaggio introspettivo lo porta a ripercorrere alcuni degli episodi più significativi della sua infanzia, tessendo un intreccio denso di rimandi emotivi e riflessioni esistenziali. Ad accompagnarlo in questo percorso è il carismatico e imprevedibile presentatore Gelmo Mesi, personaggio che, con la sua eccentricità e i suoi tratti volutamente sopra le righe, conferisce alla narrazione un ritmo incalzante e un’atmosfera inedita.

L’opera, frutto di un’autoproduzione meticolosa, ha visto la luce il 26 febbraio 2025 e ha trovato la sua prima vetrina ufficiale il 28 febbraio presso l’Auditorium Cappuccini di Sala Consilina, grazie alla collaborazione con il Forum dei Giovani. L’evento ha rappresentato un importante riconoscimento per Setaro, che ha potuto condividere il risultato del suo lavoro con un pubblico attento e partecipe, consolidando ulteriormente il proprio percorso autoriale.

La storia di Gaspare testimonia con forza il valore della determinazione e della creatività nel mondo della scrittura. Il suo percorso rappresenta un’autentica fonte di ispirazione per tutti coloro che desiderano trasformare il proprio talento letterario in una realtà concreta, dimostrando che la volontà e la passione possono davvero aprire le porte del successo.