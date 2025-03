Inaugurato a Sala Consilina il primo Bike Park Pumptruck della Campania

A Sala Consilina ecco il primo Bike Park Pumptruck della Campania. Ubicata in via Pozzillo, all’interno degli spazi esterni del Palasport comunale, si tratta di una struttura all’aperto innovativa per la pratica sportiva di mountain bike e di discipline in bici off-road. Il Bike Park salese consta di percorsi tecnici in terra battuta per mountain bike, ma è il primo in Campania del genere in quanto progettato per un Pumptruck che si caratterizza per la serie di dossi e curve paraboliche, chiamate berm e rollers, che permettono di avanzare sul circuito generando velocità senza pedalare spingendo soltanto con il movimento coordinato di braccia e gambe. Con salti in legno, curve, ostacoli artificiali e specifici spazi sia tecnici ad alta difficoltà sia aree dedicate alla formazione di appassionati di ciclismo di ogni età.

La struttura del Bike Park Pumptruck ospita la sede ufficiale dell’ASD Bike in Tour Vallo di Diano e della Scuola di Ciclismo “Francesco Chiappardi”. Nel corso della cerimonia inaugurale del Bike Park è stata presentata la “Randonneé delle Orchidee”, appuntamento ciclistico che da otto anni vede la partecipazione di centinaia di ciclisti del centro sud per confrontarsi su di un percorso suggestivo che si snoda all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

L’attivazione del Bike Park rientra nel progetto “Bike in Tour – Vallo di Diano” che, realizzato in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e delle istituzioni locali, mira a promuovere le discipline in bici off-road a sud di Salerno.