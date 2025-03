Potenza, possibile chiusura del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Il sindaco Telesca: “Netta contrarietà”

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, in rappresentanza di tutti i Sindaci della Basilicata, in una nota ufficiale ha espresso una “forte preoccupazione e netta contrarietà” rispetto al progetto di chiusura del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, con sede a Potenza, annunciato dal Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, nell’ambito di un piano di razionalizzazione che prevede la soppressione di sette Reparti analoghi sul territorio nazionale.



“Il Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, attualmente composto da circa 30 operatori altamente specializzati, prosegue il sindaco Telesca, svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del territorio regionale, garantendo quotidianamente una presenza capillare sia a Potenza sia a Matera e nelle rispettive province, con risultati qualitativamente e quantitativamente di assoluto rilievo.

La chiusura di questo presidio rappresenterebbe un grave colpo alla sicurezza del nostro territorio. Il Reparto non si limita a operare nei centri urbani, ma interviene strategicamente anche nelle aree periferiche e lungo le direttrici criminali, come la zona del Vulture Melfese, i comuni limitrofi di Tito e Pignola, e la fascia jonica materana, ampliando significativamente l’efficacia dell’azione preventiva e di contrasto alla criminalità.

L’attività del Reparto, che si distingue per la straordinarietà del servizio e per il forte impatto visivo e ambientale, risulta determinante per il contrasto ai reati diffusi, ai furti in appartamento, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle varie emergenze del territorio. Il personale partecipa inoltre a servizi di alto impatto contro la dispersione scolastica e collabora in attività di polizia giudiziaria, operando anche al di fuori della provincia di competenza. Come Sindaci lucani, continua la nota, chiediamo non solo il mantenimento, ma il potenziamento del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, per evitare un potenziale aumento della criminalità e scongiurare l’ennesima chiusura di un’attività istituzionale sul territorio regionale, con le conseguenti ripercussioni negative per la popolazione” conclude il Sindaco.

Anche L’ANCI Basilicata sostiene pienamente questa posizione e si unisce all’appello del Sindaco di Potenza, affinché venga riconsiderato il progetto di chiusura, nell’interesse della sicurezza e del benessere di tutti i cittadini lucani.