Le tre mosse di Sala Consilina per tutelare il decoro urbano e la sicurezza. Nasce la guardia ambientale volontaria

Si è tenuta presso l’aula consiliare del Comune di Sala Consilina una conferenza stampa i cui punti all’ordine del giorno hanno riguardato nuove disposizioni in materia ambientale. Le tre ordinanze sono state illustrate dagli assessori, rispettivamente all’ambiente e alla rigenerazione urbana, Teresa Paladino e Amedeo De Maio e dal Comandante della Polizia Locale, Salvatore Della Luna Maggio e dal Luogotenente Carlo Maucioni.

Sono state infatti presentate le novità sul regolamento per il conferimento rifiuti che riguardano principalmente i nuovi orari di apertura dell’isola ecologica (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, mentre il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00); il nuovo orario di raccolta rifiuti per tutte le utenze domestiche condominiali di Via Giacomo Matteotti (dal civico 266 al civico 1)e Via Giuseppe Mezzacapo (dal civico 1 al civico 106) che sarà dalle 3:00 alle 5:00. Inoltre, verranno applicate nuove sanzioni amministrative pecuniarie per chi sarà colto in flagranza di conferimento irregolare di rifiuti, tenendo presente quelle che sono le disposizioni penali che dovranno comunque essere applicate, quindi “la violazione delle disposizioni dettate con la presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro” secondo quanto si legge. Il compito di vigilare e di far osservare le disposizioni elencate è affidato, oltre che alla Polizia Locale, anche agli “Ispettori Ambientali Comunali Volontari”, una nuova figura che secondo quanto riferito dall’Assessore Paladino entrerà in azione prossimamente anche grazie ad un corso che verrà erogato dal Comune per la formazione degli stessi.

La seconda ordinanza ha come oggetto il decoro dei terreni incolti, la tenuta degli alberi e delle siepi vicini alle strade. Soprattutto in seguito ai numerosi e vasti incendi che hanno interessato, la scorsa estate, tutto il territorio di Sala Consilina, gli amministratori hanno evidenziato come sia necessaria e obbligata la pulizia riguardante siepi, alberi e terreni nonchè quella delle strade. Anche in questo caso se non sarà osservata l’ordinanza è prevista una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Il terzo punto all’ordine del giorno ha riguardato i provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la “processionaria del pino e della quercia”, al fine di prevenire con l’avvento della primaver ala diffusione di animali infestanti. T”utti i proprietari e amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale” saranno infatti tenuti a ad effetuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, “tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di della processionaria del pino e della quercia e dell’Euprottide”.