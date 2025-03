Ponte di Caiazzano. Il Codacons invia una diffida alla Regione e alla Provincia

Ho inviato una diffida alla Regione, alla Provincia e richiesto l’intervento del difensore civico regionale, Avv. Prof. Bruno De Maria, riguardo al completamento del ponte Tanagro a Caiazzano di Padula (SA), lungo 56 metri e chiuso dal 29 ottobre 2021. I lavori sono iniziati il 25 luglio 2023 con la posa della prima pietra, ma sono già trascorsi 175 giorni, ben oltre i tempi previsti dal contratto di appalto, e non si conosce ancora la data ufficiale di conclusione dei lavori, né le motivazioni della sospensione», afferma l’Avv. Bartolomeo Lanzara del Codacons Cilento.

«La situazione è di vitale importanza per i cittadini del Vallo di Diano. I ritardi nel completamento del ponte sono incomprensibili. Il noto giornalista Pietro Cusati ha denunciato il problema, ma le risposte ricevute sono state insoddisfacenti. Per questo motivo, ho inviato una diffida alle autorità competenti, chiedendo chiarimenti su quali misure urgenti e controlli siano stati adottati per garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici», prosegue Lanzara.

«Inoltre, ho chiesto di conoscere gli interventi di messa in sicurezza realizzati fino ad oggi per tutelare l’incolumità dei cittadini, in attesa del completamento dell’opera, e quali iniziative la Provincia di Salerno intende adottare per portare a termine questa importante infrastruttura per il Vallo di Diano», conclude Lanzara.